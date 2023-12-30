"Жодної проблеми не бачу": Мілевський зробив скандальну заяву щодо російської мови

Легенда Динамо почав збирати гроші на допомогу воєнним завдяки своїй медійності. Втім не не заважає йому робити контраверсійні вислови, зокрема, щодо мовного питання.

Ексгравець Динамо та збірної України Артем Мілевський знайшов себе у новій ролі. Уродженець Білорусі почав робити футбольні стріми на ресурсі Twitch.

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Мілевський відстоює російську мову

Сьогодні, 30 грудня, Артем провів перший ефір, в якому він зі своїм другом грали у відеоігри FIFA та PES. Під час стріму Мілевський збирав донати.

20% від них ексфутболіст пообіцяв відправити на допомогу військовим Superhumans, які потребують протезування. Втім навіть на такому благодійному стрімі Міля не зміг не потрапити у скандал. Колишній нападник неоднозначно висловився щодо мовного питання в Україні.

У нас не було української школи, ми завжди тренувалися. Не було часу вивчати українську мову. Тим більше всі розмовляли російською. Не вважаю, що це так важливо зараз говорити українською. Потрібно мати свою якусь позицію. І багато військових, які воюють, говорять російською. Жодної проблеми в цьому я не бачу. І взагалі я – білорус, ми говорили завжди російською. Тому не вважаю, що це суто мова важлива,

– заявив Мілевський.

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Раніше близький друг Артема та експартнер по Динамо Олександр Алієв також різко висловився про українську мову. Він заявив, що завжди буде спілкуватися російською і не бачить у цьому проблеми.

Що відомо про проблеми Артема Мілевського