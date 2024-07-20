"Недоумки": дворазова олімпійська чемпіонка звинуватила українських спортсменів у нацизмі

Уже 26 липня у Парижі розпочинаються літні Олімпійські ігри. Ганебним рішенням МОК туди допустили в "нейтральному" статусі росіян.

Через це НОК України розробив низку правил щодо поводження зі спортсменами з країни-агресорки. Серед іншого українцям рекомендують повністю уникати російських атлетів і, звісно ж, не тиснути руки.

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Паралельна реальність

Колишня біатлоністка з "запорєбрика" Ольга Зайцева висловилася про таку ініціативу. Вона заявила, що українці є нацистами та, за методичкою, повторила наратив про спорт поза політикою, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

"Думаю, це вже нацистські схильності. Чому вони не повинні вітати, не повинні тиснути руки? Спортсмени – це люди, які мають бути поза політикою. Спорт має бути нормальним. Це Олімпіада, мир, дружба.

Тут виходить, що вони загострюють і увагу до себе привертають. Недоумки! Тут багато можна говорити. Знову ж таки, думаю, це все не спортсмени, а політика їхньої країни та НОК. Реально поводяться, як нацисти. Світ має замислитися над цим, зняти рожеві окуляри та змінити думку", – сказала Зайцева.

. Ольга Зайцева – дворазова олімпійська чемпіонка. Вона здобувала "золото" у 2006 та 2010 роках. 1 грудня 2017 року рішенням МОК за порушення антидопінгових правил була позбавлена ​​срібної медалі Ігор-2014 та довічно відсторонена від участі в Олімпіадах.

Нагадаємо, що від Росії на Олімпійських іграх у Парижі змагатиметься 15 спортсменів. Уперше за 40 років там не будуть транслювати Олімпіаду.