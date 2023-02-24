"Нейтральний" спорт від країни-агресорки: у Росії відбувся наповнений пропагандою матч

Росія всіма силами намагається донести, що нейтралітету у спорті від них чекати не варто. МОК час нарешті роззути очі.

У Росії відбувся поєдинок в рамках чемпіонату Росії з волейболу. Зустріч пройшла у звичній для тамтешньої авдиторії пропагандистській атмосфері, пише 24 канал.

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Волейбольний матч пройшов у Тулі між командами Білогір'я та Динамо-ЛО. По всьому залу була централізовано вивішена пропагандистська символіка. Зокрема, банери з гаслами та символікою російського вторгення в Україну.

Світлини з абсурдного матчу:

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет виступає з позицією допущення до Олімпіади-2024 російських та білоруських спортсменів. МОК знайшов "компроміс", дозволивши спортсменам з країн-агресорок взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором та гімном, проте Росія усіма силами демонструє чого варто від них чекати. Схожа ситуація уже виникала на Australian Open, де на стадіоні також були вивішені пропагандистські прапори.

Умови допуску росіян та білорусів до Олімпіади згідно з заявою МОК