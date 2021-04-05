У Росії прямо під час матчу несподівано помер 18-річний футболіст

Футболіст молодіжної команди Знамя Труда Микита Сидоров помер 4 квітня під час матчу у Росії. Гравцю було лише 18 років.

Трагедія сталась під час футбольного матчу на стадіоні "Торпедо" у Орєхово-Зуєво. Знамя Труда зіграла товариську зустріч з командою із Павловського Посада.

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Смерть на футбольному полі

Футболіст молодіжної команди Знамя Труда Микита Сидоров вийшов по ходу зустрічі та вже через 5 хвилин перебування на полі втратив свідомість.

До слова. Влітку 2020 року у 16-річного воротаря Знамя Труда Івана Заборовського прямо під час тренування влучила блискавка . Молодий футболіст потрапив у реанімацію відбувся опіками, його встигли врятувати.

До Сидорова відразу побігли тренер, його батько та лікар. Через декілька хвилин приїхала ще машина швидкої допомогти. Медики пів години намагались врятувати молодого футболіста, але не вдалось. Смерть настала миттєво. Причиною такої несподіваної та швидкої смерті 18-річного гравця стала аневризма судин головного мозку.

Як зазначили у клубі, усі футболісти перед сезоном проходять медичний огляд. За їх інформацією, Сидоров був одним із найкращих фізично підготовлених молодих спортсменів. 19 червня Микита відсвяткував би своє 19-річчя.

Що таке аневризма? Це порушення судинної стінки з подальшим випинанням. Часті головні болі – це один із симптомів цієї хвороби. Простий медичний огляд не покаже аномалію в черепі, це фіксується на обстеженні КТ і МРТ. З таким діагнозом грати у футбол строго заборонено.