У Росії блискавка влучила у футболіста: моторошне відео
Російський футболіст Іван Заборовський стовідсотково народився у сорочці. Молодий хлопець пережив удар блискавки.
16-річний футболіст виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда". Іван опинився у реанімації після того, як в нього влучила блискавка. Про це повідомляють фанати клубу в інстаграмі.
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У соціальних мережах з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського. Інцидент стався ще 3-го липня на тренуванні.
Що відомо про стан футболіста
У клубі Заборовського повідомили, що станом на 6 липня його стан стабільний. Кардіограма воротаря у нормі. На місці входу і виходу розряду блискавки сильні опіки.
Повідомляється, що загрози життю футболіста немає.
Втім, як повідомляє РБК, генеральний директор клубу Ігор Майоров розповів, що футболіст перебуває у штучній комі.
Також Майоров у коментарі "РИА Новости" заявив, що під час тренування не було грози.
Відразу ж після інциденту співробітники клубу викликали "швидку" та почали надавати потерпілому першу медичну допомогу. Спортсмена вертольотом доставили в один з медичних закладів міста Люберці.