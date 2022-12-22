У Росії розгледіли свастику на шортах Мессі на ЧС-2022, як знак підтримки у війні проти України

Збірна Аргентини здобула перемогу над Францією у фіналі Мундіалю у Катарі 2022 з футболу. Ліонель Мессі виграв свій перший чемпіонат світу у кар'єрі.

Навіть на Росії спостерігали за фіналом чемпіонату світу з футболу, але не обійшлось без їх чергового маразму. Депутатка Державної думи Свєтлана Журова виклала дві світлини з трансляції матчу Аргентина – Франція, де жовтим контуром обвела шорти Мессі, які потрапили у кадр на 114-й хвилині поєдинку.

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Журова: Дивовижна випадковість на підтримку Росії

Олімпійська чемпіонка у Турині-2006 розгледіла на шортах символ "Z", яким росіяни позначають свою техніку у повномасштабній війні проти України. Журова заявила, що так Ліонель підтримав Росію у війні проти України.

Однак це просто були вимазані шорти після падіння на траву. Однак росіяни вкотре самі собі вигадують зашкварні версії.

Коли мені друг надіслав фото з фіналу ЧС, я подумала, що це фейк, але виявилося, що ні! Я спеціально "відмотала" назад трансляцію і правда – буква Z є на шортах Мессі – 10-й номер. Це, звичайно, випадковість, але дивовижна випадковість на підтримку Росії,

– написала росіянка.



Росіяни побачили Z на шортах Мессі / Скриншот із телеграм-каналу Свєтлани Журової

Згодом Журова спробувала виправдати себе та свій пост у телеграмі. Депутатка країни-агресора запевнила, що її слова про те, що Мессі є російським агентом, не слід приймати серйозно, вона лише вирішила пожартувати. Однак сподівається, що перемога її країни у війні над Україною буде вже дуже скоро. Зніміть, будь ласка, хтось зі Свєтлани рожеві окуляри і покажіть справжні реалії бойових дій.

У фіналі ЧС-2022 перемогла Аргентина. Команда на чолі з Ліонелем Мессі лише за підсумками серії пенальті змогла здолати Францію (4:2). Адже основний та додатковий час закінчився з рахунком 3:3.

Лео у тому матчі відзначився дублем та забив одне з чотирьох пенальті "біло-блакитних" у серії післяматчевих 11-метрових ударів.

Нагадаємо, що раніше Журова розповідала, що російські спортсмени підпадуть під часткову мобілізацію, яку Владімір Путін оголосив ще 21 вересня.