У Росії в ресторані під час бійки зарізали чемпіона світу з єдиноборств Алана Хадзієва

У Росії внаслідок бійки в ресторані загинув російський боєць змішаних єдиноборств Алан Хадзієв. Він отримав ножові поранення.

Смертельна бійка сталася в місті Моздок в ресторані "Вегас" в ніч на 23 березня.

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За даними слідства, невідомий в ході бійки завдав ножем проникаючі колото-різані поранення двом відвідувачам. Від отриманих поранень один з них – 31-річний чоловік – помер в реанімаційному відділенні. Загиблим виявився Алан Хадзієв.

Ще один постраждалий – 29-річний місцевий житель – у важкому стані перебуває в реанімації, йому надана необхідна медична допомога, і його життю нічого не загрожує.

Однак в повідомленні телеграм-каналу Baza вказана, що після бійки загинуло двоє людей. Окрім Хадзієва, помер і місцевий підприємець. А ще один учасник бійки перебуває в реанімації.

Що відомо про Алана Хадзієва?