В России в ресторане во время драки зарезали чемпиона мира по единоборствам Алана Хадзиева
В России в результате драки в ресторане погиб российский боец смешанных единоборств Алан Хадзиев. Он получил ножевые ранения.
Источник:телеграм-канал Baza
Смертельная драка произошла в городе Моздок в ресторане "Вегас" в ночь на 23 марта.
Читайте также Ошибочно сработала катапульта: в России погибли пилоты бомбардировщика Ту-22М3
По данным следствия, неизвестный в ходе драки нанес ножом проникающие колото-резаные ранения двум посетителям. От полученных ранений один из них – 31-летний мужчина – скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался Алан Хадзиев.
Еще один пострадавший – 29-летний местный житель – в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказана необходимая медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.
Однако в сообщении телеграм-канала Baza указана, что после драки скончались два человека. Кроме Хадзиева, умер и местный предприниматель. А еще один участник драки находится в реанимации.
Что известно об Алане Хадзиеве?
- Алан Хадзиев родился в Моздоке. Ему был 31 год.
- Занимался спортом – футболом и боевыми искусствами. В ММА пришел в 25 лет.
- Был двукратным чемпионом мира FCF-MMA. Это международная федерация полноконтактного рукопашного боя, которая была основана в 2003 году в Кисловодске решением представителей 8 стран СНГ.
- Последние несколько лет Алан Хадзиев жил в Люберцах, тренировался в местном клубе, а также проводил групповые и персональные тренировки по единоборствам.
Поделиться новостью