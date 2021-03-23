В России в результате драки в ресторане погиб российский боец смешанных единоборств Алан Хадзиев. Он получил ножевые ранения.

Смертельная драка произошла в городе Моздок в ресторане "Вегас" в ночь на 23 марта.

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По данным следствия, неизвестный в ходе драки нанес ножом проникающие колото-резаные ранения двум посетителям. От полученных ранений один из них – 31-летний мужчина – скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался Алан Хадзиев.

Еще один пострадавший – 29-летний местный житель – в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказана необходимая медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Однако в сообщении телеграм-канала Baza указана, что после драки скончались два человека. Кроме Хадзиева, умер и местный предприниматель. А еще один участник драки находится в реанимации.

Что известно об Алане Хадзиеве?