У Росії поставили майже 1 мільйон на перемогу України проти Австрії

Збірна України 21 червня у межах Євро-2020 зустрічається з командою Австрії. Раніше букмекери віддавали перевагу "синьо-жовтим". Попри низький коефіцієнт, у перемогу українців повірили в Росії та поставили на такий результаті трохи менше ніж 1 мільйон рублів.

До матчу вікторію команди Шевченка оцінювали в 3,6 – 3,7. На перемогу Австрії можна було поставити з коефіцієнтом 3,95. А за нічию, яка влаштує українців, – 3,02.

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Шалена ставка у Росії щодо перемоги України: деталі

У одній із російських букмекерських контор на перемогу України поставили аж 747 143 рублі (майже 278,72 тисяч гривень). Коефіцієнт тоді становив 3,70. Тобто, в разі позитивного результату автор ставки отримає 2 764 429 рублів (понад 1 мільйон гривень).

Додамо, що ближче до початку гри букмекери почали віддавати переваги вже австрійцям – на їхню перемогу можна було поставити з коефіцієнтом 2,65. Нічию оцінювали трохи вище – 2,95. А за перемогу України вже давали 4,0.

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