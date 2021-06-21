У Росії поставили майже 1 мільйон на перемогу України проти Австрії

Збірна України 21 червня у межах Євро-2020 зустрічається з командою Австрії. Раніше букмекери віддавали перевагу "синьо-жовтим". Попри низький коефіцієнт, у перемогу українців повірили в Росії та поставили на такий результаті трохи менше ніж 1 мільйон рублів.
До матчу вікторію команди Шевченка оцінювали в 3,6 – 3,7. На перемогу Австрії можна було поставити з коефіцієнтом 3,95. А за нічию, яка влаштує українців, – 3,02.
До теми Україна – Австрія: онлайн матчу Євро-2020
Шалена ставка у Росії щодо перемоги України: деталі
У одній із російських букмекерських контор на перемогу України поставили аж 747 143 рублі (майже 278,72 тисяч гривень). Коефіцієнт тоді становив 3,70. Тобто, в разі позитивного результату автор ставки отримає 2 764 429 рублів (понад 1 мільйон гривень).
Додамо, що ближче до початку гри букмекери почали віддавати переваги вже австрійцям – на їхню перемогу можна було поставити з коефіцієнтом 2,65. Нічию оцінювали трохи вище – 2,95. А за перемогу України вже давали 4,0.
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Україна – Австрія на Євро-2020: головне
- Гра на "Національному стадіоні" в Бухаресті розпочалася о 19:00. Головний арбітр – Джюнейт Чекір (Туреччина).
- На Євро-2020 обидві збірні провели по два матчі. Як Україна, так і Австрія програли Нідерландам та перемогли Північну Македонію.
- Наразі саме Україна утримує друге місце, яке гарантує участь в 1/8 фіналу Євро. Команда, що посяде друге місце в групі C, зіграє 26 червня на "Вемблі" проти Італії.
- Україна та Австрія ніколи не грали в офіційних матчах. Збірні провели два товариські поєдинки та мають по одній перемозі.