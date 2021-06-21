Участь на чемпіонатах Європи

Збірна Австрії втретє грає на чемпіонатах Європи. Як і збірна України. І як "синьо-жовті", вперше на європейську першість команда пробилася як господар турніру у 2008 році (українці – у 2012 році). Спільним є й те, що жодного разу австрійці та українці не виходили в плей-офф.

До теми За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Німецьке представництво

Збірна Австрії на Євро-2020 взяла 26 гравців. І лише двоє з них представляють внутрішній чемпіонат. Натомість 20 гравців – з німецької Бундесліги.

Це відзначилося і на ціні збірної. Видання Transfermarkt оцінює австрійців у 320 мільйонів євро. Ціна української збірної – 197 мільйонів євро.

Детальніше Австрія оголосила заявку на Євро-2020: хто може зіграти проти збірної України

Головна зірка

Це Давід Алаба. 28-річний гравець може зіграти як на позиції центрального чи лівого захисника, так і в півзахисті. За збірну він зіграв 83 матчі, в яких відзначився 14 разів.

Алаба 11 років виступав за німецьку Баварію – 281 матч, 22 голи, 10 перемог в чемпіонаті Німеччини та двічі – в Лізі чемпіонів. Та з 1 липня 2021 року Алаба стане гравцем іспанського Реалу. Туди він перейшов вільним агентом.

Він чудово контролює м'яч, є справжнім майстром гострих передач, причому часто вони стають гольовими. Бездоганно виконує кроси та розрізні паси. Його слабкими місцями вважаються гра головою та виконання підкатів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 55 мільйонів євро", – розхвалює гравця сайт Української асоціації футболу.

Попередні матчі

Збірні України та Австрії між собою зіграли лише двічі. В обох випадках це були товариські ігри.

Саме збірна Австрії зіграла перший матч на "Арени Львів". 15 листопада 2011 року Україна перемогла з рахунком 2:1. переможний гол Девич забив на 90+2 хвилині, коли українці грали в меншості.

Вже через пів року в червні 2012 року австрійці взяли реванш з рахунком 3:2. Дублем в цьому матчі відзначився Марко Арнаутович, який досі виступає за збірну.