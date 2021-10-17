У Росії чемпіонат на десять голів сильніший, ніж український, – вихованець Динамо Міщенко

Колишній футболіст Ворскли та Динамо Олег Міщенко поділився думкою про те, що українські гравці виступають у чемпіонаті Росії. Міщенко у 2016 році перейшов у російський Амкар.

Міщенко: Зараз зарплати в Росії в раз тридцять більші, ніж в Україні

Футболіст зізнався, що отримав багато критичних висловлювань на свою адресу після переходу в Амкар. Проте, за словами Міщенка, віч-на-віч ніхто не наважувався його образити.

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Гравець зазначив, що мав пропозицію перейти у грецький Панатінаїкос, але не шкодує, що вибрав Амкар. Міщенко пояснив свій вибір тим, що в Росії, на його думку, він міг швидше перейти у сильніший клуб. Українець мріяв грати за Спартак Москва.

Міщенко переконаний, що переходи українських футболістів у російські клуби з політичної точки зору неправильні.

Дві сторони медалі. Якщо дивитися чисто на політику, на ситуацію з війною, то це неправильно. Але давайте знову ж...З 1 січня цього року скільки тисяч людей з України переїхали і отримали російське громадянство? Їх дуже багато, нереально просто, не пам'ятаю точної цифри, тому не хочу говорити й обманювати. Це не спортсмени. Чому про них ніхто не говорить?,

– заявив футболіст.

32-річний вихованець Динамо стверджує, що російський чемпіонат наразі сильніший, аніж український. Втім, Міщенко додав, що збірна України сильніша за російську команду.

"Те, що у них чемпіонат навіть не на п'ять, а на десять голів сильніший, ніж наш – це факт. Те, що наша збірна сильніша, ніж їх – це теж факт", – зазначив гравець.

Футболіст вважає, що український чемпіонат з 2010 до 2016 року був набагато сильніший за російський.

Але зараз Росія попереду України на років десять у розвитку футболу. Коли такого не було, ми були сильнішими і мали якісних футболістів,

– сказав Міщенко.

Ексгравець Ворскли підтримав футболіста збірної України Дмитра Іванісеню, який перейшов у російський клуб Крилья Советов.

"Зараз зарплати в Росії в раз тридцять більші, ніж в Україні. В Амкарі заробляв більше, ніж в українських клубах – 30 000 доларів на місяць. Колись у Ворсклі теж були хороші зарплати – 20 – 30 тисяч доларів. Коли був живий Олег Бабаєв, платили солідні гроші", – розповів Міщенко.

Міщенко про ставлення до Росії: Нейтральне

Футболіст зазначив, що нейтрально ставиться до Росії, проте через війну не хоче висловлюватися добре чи погано.

"У мене немає ні негативу, ні позитиву. У мене там друзі. А сама країна – мені нецікаво говорити про неї, якщо чесно. У кожної нації є адекватні люди, а є неадекватні. Зараз йдуть військові дії з Росією, тому говорити щось добре чи погане я не буду. Це політична ситуація, і туди я лізти точно не хочу", – резюмував гравець.