Курйозне вилучення

Дивний епізод стався під час матчу Гленторана та Колрейна. На 80-й хвилині гості зрівняли рахунок у зустрічі. Нападник Колрейна Фріл пройшов ледь не усю оборону суперника та поставив крапку у матчі – 2:2.

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Воротар господарів Аарон Маккері вирішив фізично розібратись із дірявим захистом команди. Щоправда, дісталось лише одному партнеру – Боббі Бернсу. 29-річний голкіпер з кулаками накинувся на одноклубника та повалив його на газон. Але вчасно втрутились інші гравці Гленторана.

Суддя теж не став ігнорувати таку дику поведінку стража воріт. Арбітр показав голкіперу червону картку та вилучив його з поля.

Бойова мирова принесла обом командам по одному очку. Гленторан за 8 матчів здобув 13 пунктів та посідає 6 місце. Колрейн – 15 балів та 4 позиція.

Відео вчинку воротаря