Ці країни позбавили права проводити офіційні міжнародні змагання на своїх територіях.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що міжнародна федерація гімнастики позитивно відповіла на прохання української сторони. Тепер білоруські та російські гімнасти офіційно не зможуть виступати на міжнародних змаганнях. Навіть нейтральний прапор не буде "якорем порятунку для спортсменів ворожих країн".

Також Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) заборонив участь у змаганнях представникам країн-окупантів. Крім того, відсторонив їх від офіційних посад в організації. FIG цього досі не зробила.

Наша позиція незмінна – росія та білорусь мають бути ізольовані від спорту, допоки триває війна, наші території окуповані, а міста потерпають від російських ракет. Я дякую міжнародним партнерам, які підтримують Україну та наші вимоги,

– написав Гутцайт.

От саме так потрібно ізолювати ворожі країни від цивілізованого світу. Натомість Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань спортсменів країн-агресорів. Тенісні асоціації WTA та ATP теж доволі люб'язно ставляться до цих атлетів.

Цікаво, що росія дійшла до такого божевілля, що хоче організувати свою Олімпіаду у разі недопуску на Олімпійські Ігри-2024. росіяни переконані, що абсолютно нічого не втратять.

Нагадаємо, що російський спортивний гімнаст Іван Куляк вляпався у декілька скандалів, які доводять, що спорт не поза політикою.