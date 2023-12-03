Російська тенісистка прокоментувала перемогу на турнірі в Мексиці гаслом "Слава Україні"

Тенісний сезон-2023 добігає свого кінця. Багато спортсменів уже відіграли свої останні матчі року та готуються до нового насиченого сезону.

Однією з тих, хто напередодні закрив свій змагальний рік стала російська спортсменка Вероніка Мірошниченко. Вона в парі з американкою Делейною Х'юїтт здобула трофей на парному турнірі в Мексиці.

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Мірошниченко: Слава Україні

Після перемоги тенісистка прокоментувала свій успіх та підбила підсумки року. Вона подякувала всім, хто її підтримує та згадала Україну, зробивши допис в соцмережі українською мовою.

Чемпіони в парі на турнірі W40 у Мексиці. Завершую цей сезон з перемогою. Дуже вдячна своїм близьким, своїй родині, своїй команді за підтримку. Не зважаючи на труднощі, цей сезон був дуже класним, було багато сліз, багато усмішок, багато перемог, завершую з найкращим (поки що рейтингом) в одиночці та в парі.



Будемо далі працювати та рухатися тільки вперед з новими силами наступного сезону. Слава Україні,

– написала Мірошниченко.

Зазначимо, що Вероніка Мірошніченко народилася в Москві та має російське громадянство. Проте своє дитинство вона провела у Запоріжжі, після чого переїхала в США.

З початку повномасштабного вторгнення Вероніка виходить на матчі з синьо-жовтою стрічкою, допомагає Силам Оборони та госпіталям й ідентифікує себе українкою. Вся її родина з України, а дядько віддав життя за свободу рідної країни. Наразі Мірошниченко активно займається зміною громадянства.

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. Зараз 26-річна тенісистка посідає 327 місце в рейтингу WTA. Протягом кар'єри вона виграла три одиночні титули ITF, зокрема один у цьому сезоні (W60 у Пелхемі) та сім у парному розряді (два цього року).