Російському кіберспортсмену, який намалював "Z" на карті Dota 2, заборонили в'їзд в США

Російському кіберспортсмену Івану Москаленку заборонили в’їзд до США для участі на мейджорі в Арлінгтоні. Причина цього рішення наразі невідома, але існує ймовірність, що це пов'язано зі скандалом наприкінці квітня.

Поплатився за свої ганебні вчинки

На турнірі росіянина замінить перуанець Енцо "Timado" Джіанолі О’Коннор.

Іван Москаленко став "відомим" не через свої перемоги та старання, а завдяки дурнуватим вчинкам. Наприкінці квітня відбувся турнір DPC-ліги Східної Європи.

До теми Намалювали символ "Z": російських кіберспортсменів відсторонили від престижного турніру

Російська кіберспортивна команда Virtus.pro достроково закінчила виступ на змаганнях. У дискваліфікації як раз і допоміг Москаленко, який намалював літеру "Z" на карті.

Після цього випадку Virtus.pro розірвала контракт зі своїм гравцем з Dota 2 Іваном Москаленком на прізвисько Pure.

У FIFA 23 не буде збірної росії

Розробник футбольного симулятора FIFA EA Sports заявив, що у FIFA 23 не буде збірної росії та російських клубів.

У квітні EA SPORTS повідомила про видалення збірної росії та російських клубів з FIFA 22.

Крім цього, було припинено продаж гри та контенту, включно з пакетами віртуальної валюти, в росії та білорусі.

Також тоді були вилучені російські та білоруські команди зі своїх кіберспортивних ліг.

PGL Major Arlington відбудеться з 4 по 14 серпня у США. Призовий фонд турніру – 500 тисяч доларів.