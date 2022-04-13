Видалили все, що пов'язано з Росією

Студія розробки спортивних відеоігор EA Sports випустила чергове оновлення для футбольного симулятора FIFA 22. З гри видалили всі російські клуби та збірну Росії, а також стадіон московського "Спартака" "Відкриття Арена".

До речі Трьох натуралізованих росіянок виключили зі складу збірної України з біатлону

EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато хто у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до реальних дій наших партнерів у ФІФА та УЄФА, це оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд,

– йдеться в повідомленні.

В усіх користувачів, в яких улюблений був вибраний російський клуб, буде стояти емблема ПСЖ.

Цей патч поки що вийшов для користувачів ПК. Для інших платформ (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) його буде додано пізніше.

Раніше EA SPORTS FIFA офіційно заявила, що виключає російські команди та збірну Росії з ігор FIFA 22, Fifa Mobile та FIFA Online.

Також працюють, щоб виключити РФ із інших спортивних ігор компанії.