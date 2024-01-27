"Дуже цим пишаюся": шоста ракетка Росії відмовився від громадянства
Джерело:Інстаграм Алєксандра Шевченка
Втеча російських спортсменів з країни-агресорки набула масового характеру. Перелік спортсменів-втікачів регулярно поповнюється.
Відомий російський тенісист Алєксандр Шевченко повідомив про зміну спортивного громадянства. З наступного тижня уродженець Ростова-на-Дону представлятиме Казахстан.
Читайте також Білоруска Азарєнко відмовилась відповідати на запитання про тиск в іграх проти українок
Про цю подію 23-річний тенісист повідомив у своєму інстаграмі.
Я дуже цим пишаюся і з нетерпінням чекаю, коли вийду на корт і постараюся подарувати незабутні моменти собі та країні,
– написав Шевченко.
Зазначимо, що на Відкритому чемпіонаті Австралії Шевченко був "нейтральним" спортсменом без прапора. У першому колі мейджора він поступився іспанцю Хауме Мунару.
Що відомо про Алєксандра Шевченка
- Колишній російський тенісист народився у Ростові-на-Дону.
- З дев'яти років разом з матір'ю проживає в Австрії. У спортсмена також є посвідка на проживання у Словаччині.
- В активі Шевченка три титули турнірів серії "челенджер" в одиночному розряді.
- У світовому рейтингу ATP він займає 48 місце.