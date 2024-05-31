Росіяни знищили черговий спортивний об'єкт на Харківщині: фото з руйнівними наслідками

Після початку повномасштабного вторгнення російські військові щодня обстрілюють українські населені пункти. Навесні різко загострилася ситуація в Харківській області.

Це призводить до руйнувань, зокрема, і спортивної інфраструктури. Черговим постраждалим об'єктом стала дитячо-юнацька кінно-спортивна школа в Малоданилівській громаді.

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Наслідки прильоту після обстрілу

Обстріл стався у ніч з 29 на 30 травня. Раніше цей заклад уже зазнавав ударів росіян, тому коней напередодні евакуювали до Прилуцької громади на Чернігівщині.

На щастя, тварини, працівники та вихованці школи не постраждали. Подробиці інциденту прокоментував керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"Всіх коней вивезли тиждень тому, останніх минулого тижня вивезли, і дякувати Богу, що зорієнтувалися працівники державного біотехнологічного університету, які організували вивезення коней.

Щодо відновлення розмовляти зарано, це необхідно обрахувати, зробити проєктну документацію та шукати кошти для такого відновлення. Так, дійсно, це була єдина кінно-спортивна школа в Харківській області, яка була не приватна, де безплатно займалися діти, де навчали дійсних майстрів спорту", – розповів Гололобов.

Росіяни зруйнували кінно-спортивну школу на Харківщині / Фото Суспільне Харків

Нагадаємо, що напередодні очільник Міністерства спорту Матвій Бідний назвав кількість спортивних об’єктів, які зруйнували росіяни на території України. Вона вже сягає більше, ніж 600 об'єктів.