Росіяни після поразки завалили погрозами сторінки суддів Олімпіади: серед них українка

Російські вболівальники продовжують висловлювати своє незадоволення результатами індивідуального багатоборства в художній гімнастиці. Цього разу "з руки" олімпійського комітету Росії дісталося суддям. Серед них українка Наталія Єрьоміна.

У фіналі індивідуального багатоборства в художній гімнастиці перемогу неочікувано для всіх здобула Ліной Ашрам з Ізраїлю. Представниця ОКР Діна Аверіна стала лише другою.

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У Росії з таким рішенням були незгодні, і вирішили подати протест. Але нічого не добилися.

Зате підняли скандал в соцмережах. Олімпійський комітет Росії вирішив зіграти на емоціях вболівальників після поразки. І вирішив опублікувати імена арбітрів, які працювали на фіналі, назвавши їх "людьми, завдяки яким весь світ побачив сльози болю Аверіних". Серед чотирьох арбітрів, імена яких було опубліковано, і українка Наталія Єрьоміна.

Суддівська бригада складається з 15 осіб. Четверо з них оцінюють складність програми. Двоє оцінюють артистизм, ще шестеро – техніку. Троє суддів слідкують за лініями та часом.

Імена арбітрів підхопили одразу російські ЗМІ. І подали цю інформацію з відповідними акцентами.



Заголовки російських ЗМІ щодо суддів фіналу Олімпіади з художньої гімнастики / Скріншот

Російські вболівальники по своєму зрозуміли повідомлення Олімпійського комітету Росії. І просто завалили негативними коментарями сторінки арбітрів, які змогли знайти. Тож частині з них довелося закрити свої сторінки через це. Видання ONE пише, що в деяких випадках справа дійшла і до погроз.