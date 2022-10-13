Російська ракета влучила в коледж фізичної культури у Миколаєві, в якому навчалася Харлан

Окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста України. У Миколаєві під ракетними ударами Росії опинився фаховий коледж фізичної культури.

У цьому коледжі навчались олімпійські чемпіонки з фехтування у команді Ольга Харлан і Олена Хомрова. Постраждали всі навчальні аудиторії, гуртожиток, фехтувальний зал. У березні внаслідок ракетного удару РФ по Миколаївській ОДА загинув батько Хомрової.

Варте уваги Перші 3 дні не спала, не їла, – інтерв'ю з Харлан про розлуку з батьками, війну та Зеленського

Чергові збитки для українського спорту

Федерація фехтування України опублікувала світлини руйнувань навчального закладу.

Російські окупанти продовжують цинічно руйнувати спортивну інфраструктуру України. Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнав Миколаївський фаховий коледж фізичної культури, у якому навчалися Олімпійські чемпіонки Ольга Харлан, Олена Хомрова та інші видатні чемпіони та призери Олімпійських Ігор з різних видів спорту. Постраждали всі навчальні аудиторії, гуртожиток, фехтувальний зал. Не забудемо і не пробачимо ніколи,

– йдеться у повідомленні.



Наслідки руйнувань / Фото Національної федерації фехтування України



Як тепер виглядає будівля / Фото Національної федерації фехтування України

Ольга Харлан здобула першу нагороду в сезоні. На турнірі FIE Flemish Open вона піднялася на другу сходинку п'єдесталу.

В Миколаєві також залишилися батьки Харлан. В інтерв'ю для сайту 24 каналу Ольга розповіла, як війна вплинула на її кар'єру. Батьки титулованої спортсменки відмовляються залишати Миколаїв, тож для Ольги це додатковий стрес, вона постійно хвилюється за рідних.

Повертатися до спорту їй було не просто. Однак вона знайшла потужну мотивацію від наших військових.