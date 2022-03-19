Росіяни вірять, що Бандера живий, – Зозуля перепросив, але назвав народ Росії стадом баранів
Джерело:Денисов Time
Український форвард Фуенлабарди Роман Зозуля прокоментував "зомбованість" російського народу. Футболіст шокований тим, у яку божевільну інформацію вірять росіяни.
Зозуля: Головний "бекне", туди 125 мільйонів населення і йде
Колишній нападник збірної України не може культурно назвати російський народ, який продовжує підтримувати Володимира Путіна, який наказав вдертись військам із війною в українську державу. Роман Зозуля назвав росіян стадом баранів, які сліпо вірить у брехню російської влади.
Дивіться також Війна триває з 2014 року, гинули люди, зокрема діти, – Зозуля був готовий до нападу рашистів
Пригадав Зозуля й дику заяву голови Чечні Рамзана Кадирова, який шукає Степана Бандеру – представника неонацистського руху в Україні. Кадиров пропонує за голову Бандери 250 мільйонів рублів. Що після цього ще можна сказати? Просто шок.
Розумієте, у мене таке відчуття, що там, вибачте за слово, стадо баранів. Як той головний "бекне", туди 125 мільйонів населення і йде. Вони не мають своєї думки, свого бачення. Достукуємося до них, говоримо, показуємо – їм до одного місця. Говорять, що у нас фашисти, нацисти. Ну, ви ж бачили, що цей (Кадиров, – прим. 24 каналу) сказав: "Шукаємо Бандеру, за його голову даємо якісь гроші". Зараз, мабуть, усі вірять, що Бандера живий. Розумієте? Мені здається, там ніякого сенсу немає, там люди взагалі пробиті,
– сказав український футболіст.
"Таке враження, що "народила, то ще понароджую"
Розповів гравець і про російських солдатів, які потрапляють у полон в Україні. Зозуля відверто дивується, як російські мами реагують на полон своїх синів.
"Як російські мами спілкуються зі своїми синами – таке враження, що "народила, то ще понароджую", даруйте на слові. В голову таке не лізе, як їхні мами говорять з полоненими синами. Твоя дитина йде на війну, і ти розумієш – вона не повернеться. Можливо, 10% повернуться, потім знову на ротацію. А ти сина так просто відпускаєш", – відповів Зозуля.
- Нагадаємо, що Роман доєднався до допомоги українському народу та армії. Футболіст іспанського клубу направив в Україні два новенькі автомобілі швидкої допомоги, які поїхали рятувати людей у Харків та Київ.
- Зозуля ще від початку військових дій на Донбасі активно підтримує українських захисників. У інтерв'ю гравець зазначив, що був готовий до повномасштабного нападу Росії на Україну.
- Також Роман назвав футболістів, які разом з ним допомагають українській армії