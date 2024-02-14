В адміністрації села Агапівка заявили вирішила зробити оригінальну рекламу змаганням. На одній із огорож з'явилось велике зображення внучки Діда Мороза. Все б нічого, якби обличчя "снєгуроньки" не було один в один із обличчям відомої зірки порно із США Саші Грей, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росіяни зганьбились із Сашею Грей та українською моделлю

Це зображення не сподобалось місцевим жителям, які пожалілись на нього у місцеву адміністрацію. Там пояснили, що взагалі не знають, хто така Саша Грей, тому рандомно обрали обличчя в інтернеті.

Американська порнозірка стала зіркою реклами у глибинці Росії навіть сама цього не здогадуючись.



Саша Грей на рекламі спартакіади в Росії / Фото росЗМІ

Після численних жалоб рекламу спартакіади-2024 змінили. Однак не кардинально. Замість обличчя відомої порноакторки там з'явилось зображення іншої дівчини.

Але і тут росіяни зганьбились ще більше. Нове обличчя внучки Діда Мороза було дуже схожим до обличчя української моделі Валерії Гайдукевич.

Цікаво, що місцева влада запевнила, що оновленим обличчям реклами стала одна із місцевих жительок.



Росіяни випадково використали у рекламі обличчя моделі з України / Фото росЗМІ

Через деякий час невідомі взагалі виламали центральну частину реклами, залишивши замість обличчя "снєгуроньки" величезну діру. Ось так самі росіяни вчергове доводять, що їм не місце у цивілізованому світі.



Реклама спартакіади на Уралі / Фото росЗМІ