Амстердамський суд визнав нападника Спартака причетним до контрабанди двох партій кокаїну. Загальна їх вага склала 1370 кілограмів.

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Чергове ув'язнення для гравця Спартака

Правопорушення сталося в січні 2020 року в порту Антверпена. На той момент футболіст грав за Аякс. Нідерландця засудили до 6 років позбавлення волі, хоча прокуратура вимагала строк у 9 років. Очікується, що футболіст буде оскаржувати винесене судом покарання.

Зазначається, що Промес не був присутнім на засіданні, тому не робив жодних заяв щодо інкримінованих йому правопорушень. Поліція також не змогла отримати від нього коментарів.

За словами адвокатів 32-річного нідерландського футболіста, Квінсі заперечував причетність до даного злочину.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, в якому гравець проходить фігурантом кримінальної справи. У 2018 році він був арештований за побиття дружини, а влітку 2023 року був засуджений до 18 місяців в'язниці за напад з ножем на двоюрідного брата.

Важливо. Щоб уникнути ув'язнення Квінсі Промес не повертається в рідну країну та постійно перебуває в Росії, де є однією з головних зірок "запорєбрикового" чемпіонату.

Кар'єра Квінсі Промеса