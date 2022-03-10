Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть, – футболіст Шахтаря про обстріл Маріуполя

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко висловився про військове вторгнення Росії в Україну. 9 березня російські виродки скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі.

Корнієнко не стримав емоцій

Корнієнко не зміг пройти повз цю жахливу подію і висловив свою думку про дії російської армії у себе в інстаграмі.

До слова Бажаю вам відчути весь той біль, який ми відчуваємо зараз, – Білодід звернулася до росіян

"Росіяни, тварюки, ви що робите? Путін, гнида, тобі повернеться, с*ка, таким бумерангом. Страждають невинні люди від твоїх ракет, бомб. Скотина ти, хіба можна так робити? Невже тобі не шкода? Виродку. Ти знищуєш матерів, які навіть не встигли сьогодні народити діток. Хто буде за це нести відповідальність, мерзото, с*ка, тебе розірвуть і ніколи в житті не пробачать цього. Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть. Все буде Україна. Слава Україні", – написав Корнієнко.



Скриншот з інстаграму Віктора Корнієнка

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