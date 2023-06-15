Карпати отримали запрошення виступати у чемпіонаті Польщі. Клубу пропонували кошти на трансфери та розвиток інфраструктури.

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Усюди пхають свого носа

Одна з букмекерських контор, яка є спонсором Fortuna 1 (Дивізіон 2), намагалася затягнути львівський колектив у польську першість, обіцяючи "левам" різні цінності, зокрема, розвинути інфраструктуру команди, а також виконати будь-які забаганки у плані трансферної кампанії. Лист був підписаний ніби-то особисто президентом Fortuna 1 Конрадом Комарчуком, та от як виявилось згодом, запрошення та й сам "автограф" очільника були сфальсифіковані.

Опублікований лист сфабрикований, містить фальшивий підпис і не має нічого спільного з фактами. Ми ніколи не робили пропозиції щодо вступу та спонсорства Карпатам. Ліга вживатиме відповідних судових заходів,

– написав Комарчук.

Карпати також не залишились осторонь даної ситуації та твердо зазначили, що "це повна маячня". Львівський колектив зізнався у любові до Батьківщини та зазначив, що не збирається ніколи переїжджати до чемпіонату Польщі чи ще якусь іноземну першість, а гратиме тільки в Україні. "Леви" також підкреслили, що у клубі все гаразд з питанням фінансування. За увесь минулий сезон у колективі не було ні дня затримок заробітних плат гравцям, тренерському штабу та іншим працівникам, а також були і преміальні.

Кому спало на думку так дискредитувати наш клуб, навіть не уявляю. Впевнений на сто відсотків, що, якби ви подзвонили головному тренеру, то він сказав би вам теж саме. Нещодавно до клубу повернуся Мирон Богданович і нині все робиться для того, щоб ще більше зміцнити команду, запросити тих футболістів, яких він бажає бачити у Карпатах, тож, фінансове питання в нашому клубі не стоїть,

– сказав генеральний директор Карпат Степан Юрчишин.

Варто відзначити, що польські журналісти схиляються до того, що такими "хитрощами" і маніпуляціями могла займатися російська сторона. Мотивів їм багато не потрібно, вистачає того, що вони вкотре хотіли розповсюдити дезінформацію у складній інформаційній війні.