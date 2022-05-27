Росіяни конфіскують усе, – захисник збірної про життя сім'ї у тимчасово окупованому Херсоні

Фланговий захисник Олександр Караваєв разом зі збірною України готується до матчу проти Шотландії. Футболіст розповів про рідню, яка живе у тимчасово окупованому Херсоні.

Караваєв: Знаю, що в них хоча б є їжа та вода

Правий захисник київського Динамо є уродженцем Херсона, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну став тимчасово окупований ворогом. Олександр Караваєв розповів, як його родина, яка залишилась у місті, продовжує жити під окупацією.

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Футболіст збірної зізнався, що постійно тримає зв'язок із родиною. Караваєв намагався надіслати у сім'ї ліки, але медичні препарати б не дійшли у руки через росіян, які миттєво такі речі забирають.

Ми весь час листуємося. Я знаю, що в них хоча б є їжа та вода. Я намагався вислати їм ліки, але ми почули, що росіяни конфіскують усе, що має якусь цінність. Вони біля моря і щодня чують обстріл у бік Одеси та Миколаєва,

– сказав фланговий захисник.

Нагадаємо, що загарбники продовжують творили звірства не лише на підконтрольних для них територіях. Вони щодня обстрілюють українські міста. Нещодавно окупанти викрали українську арбітриню Ірину Петрову. На щастя, історія закінчилась хепі-ендом. Після чотирьох днів у полоні Ірину відпустили додому. Досвідченій арбітрині вдалось виїхати із рідного окупованого міста та дістатись Києва.

Кар'єра Олександра Караваєва

Олександр Караваєв – вихованець донецького футболу, який встиг пограти за другу команду Шахтаря, Севастополь та у 2014 році вперше поїхав в оренду у луганську Зорю, де він виступав двічі за два роки.

Взимку 2017-го вперше вирушив за кордон. Шахтар відпустив футболіста в оренду у Фенербахче, де він пробув шість місяців.

У серпні того ж року Караваєв після повернення з Туреччини став повноцінним гравцем Зорі. Це був третім прихід Олександра у луганську команду, але тепер вже не на правах оренди.

У Зорі захисник провів два роки та завдяки хорошій грі зацікавив Динамо. Влітку 2019-го підписав контракт із киянами.

У сезоні-2021/2022 провів 26 поєдинків, у яких відзначився трьома асистами. Його угода зі столичним клубом розрахована до кінця червня 2023 року.

Наразі Олександр перебуває у розташуванні збірної України, яка закінчує підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії (1 червня). У разі позитивного результату для українців підопічні Олександра Петракова зустрінуться з Уельсом (5 червня) у фінальній боротьбі за путівку на Мундіаль у Катар.

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Караваєв провів у футболці національної команди 40 матчів, у яких забив один гол.