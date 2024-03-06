За яких умов росіяни та білоруси можуть виступити на Паралімпіаді: регламент допуску
Джерело:paralympic.org
Участь представників Росії та Білорусі на Паралімпіаді у Парижі можлива при дотриманні умов. Міжнародний паралімпійський комітет оприлюднив регламент допуску "нейтральних" атлетів.
Представники Росії та Білорусі зможуть взяти участь лише в індивідуальних видовищах на паралімпійському турнірі, їхні команди не будуть допущені. Крім того, їм буде заборонено виступати під будь-якою символікою, яка вказує на їхню державну приналежність.
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Що заборонять паралімпійцям з Росії та Білорусі
Спортсмени з Росії та Білорусі будуть представлені під білим прапором із чорним написом NPA (нейтральні спортсмени-паралімпійці).
Використання цього прапора буде обмежено під час телевізійних і спортивних подій, а також під час церемоній нагородження.
Паралімпійцям з Росії та Білорусі буде заборонено брати участь у церемоніях відкриття та закриття Літніх Паралімпійських ігор 2024 року, які відбудуться в Парижі з 28 серпня по 8 вересня.
Що відомо про ганебне рішення щодо участі росіян
- Російських спортсменів допустили до участі у Паралімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі. Відповідне рішення ухвалили 29 вересня на Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Бахрейні.
- Проти повного призупинення членства російського національного паралімпійського комітету проголосували 74 члени МПК, 65 проголосували "за", ще 13 утрималися.
- Після цього делегати проголосували за часткове відсторонення Паралімпійського комітету Росії (90 – "за", 56 – "проти", шість – "утрималися").
- Нагадаємо, що росіяни та білоруси не брали участь у зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні, оскільки Міжнародний паралімпійський комітет усунув російських і білоруських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення.