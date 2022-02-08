Росіянам варто якнайшвидше зізнатися, – Норвегія пригадала допінговий скандал

У першому старті на Олімпіаді-2022 з лижних гонок – скіатлоні, спортсмени з Росії перемогли з надзвичайно великим відривом. Такі результати неабияк турбують збірну Норвегію.

Пригадали Сочі

Норвежці сумніваються у чесних результатах росіян. Журналіст Ян Петтер Сальтведт поговорив зі спортсменом ОКР Денисом Спіцовим щодо допінгового скандалу у Росії.

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"Спіцов реагує, добре, що він це робить. Але справа зовсім не в тому чи заслуговує на довіру він, Большунов або хтось із нинішніх російських спортсменів на Олімпіаді.

Річ у тому, що спортивні судові інстанції не можуть і не наважуються належним чином покарати систему, яка багато років займалася систематичним шахрайством", – сказав норвежець.

Норвезький журналіст пригадав росіянам Олімпіаду у Сочі, а точніше – її наслідки.

Допінг на Олімпаді-2014 виявився систематичним, надзвичайно всеосяжним та керованим державою. І росіянам варто якнайшвидше зізнатися в цьому і рухатися далі, насамперед, заради самих себе,

– наголосив Сальтведт

Допінговий скандал у Росії