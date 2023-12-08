МОК дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї, – Кулеба про допуск росіян до ОІ

Міжнародний олімпійський комітет лише підтвердив свою прихильність та любов до ворогів. МОК прийняв рішення допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024.

Світ починає висловлювати своє обурення щодо такого божевільного рішення МОК та його очільника Томаса Баха. Першим з українського спорту це зробив депутат-борець Жан Беленюк.

До теми "Працювали над ним за лаштунками": у Норвегії знищили МОК після допуск росіян до Олімпіади

Кулеба: Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення

Його слова підтримав й Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України порівняв цей допуск російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 із "зеленим світлом" щодо використання ворожої зброї на змаганнях, яких чекають усі атлети з олімпійських видів спорту.

Кулеба звернувся до світу із закликом засудити ганебне рішення МОК, які кардинально відрізняється від олімпійських принципів.

МОК дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї. Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи,

– написав Кулеба.

Цікаво, що дуже довго МОК на чолі із Бахом тягнули із цим офіційним рішенням. Однак їх натяки і заяви давали зрозуміти, що справа йде до допуску спортсменів із ворожих країн на ОІ у Париж.

У такому випадку чекаємо реакції та дій французької влади. Адже Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня та відбуватиметься до 11 серпня 2024-го року.