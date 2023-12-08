"Дива не сталось": як український спорт відреагував на допуск росіян і білорусів до Олімпіади

У п'ятницю, 8 грудня, з'явилась довгоочікувана відповідь від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про рішення допустити чи не допустити росіян та білорусів до найближчої Олімпіади-2024. На жаль, у Комітеті прийняли негативне для України рішення.

МОК проголосував на користь російських та білоруських спортсменів, які матимуть шанс кваліфікуватись на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться у Парижі. На щастя, хоча б статус "нейтралітету" не загубили. Представники ворожих країн будуть виступати без національної символіки, а під білим прапором, повідомляє 24 Канал.

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Реакція українського спорту на божевілля МОК

Нейтралітет містить у собі відсутність будь-якої причетності до силових структур і публічної підтримки війни в Україні.

МОК на чолі з Томасом Бахом пішли наперекір усьому цивілізованому світу, а найбільше – Україні.

Першим на це божевільне рішення відреагував депутат та олімпійський чемпіон у Токіо-2020 Жан Беленюк. Борець греко-римського стилю коротко прокоментував фінальне рішення Комітету.

Дива не сталось,

– написав Беленюк.

Дещо пізніше за Жана свою реакцію на дане рішення МОК залишили колишні українські легкоатлетки Наталія Добринська та Ольга Саладуха. Обидві ексспортсменки поширили публікацію, де показана цифра атлетів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

МОК приймає рішення, з якими неможливо змиритись, а тільки продовжувати боротися заради усіх тих, хто замість спортивної кар'єри став на захист країни,

– написала Добринська.

Також на божевільний висновок Комітету відреагувала борчиня Юлія Ткач.

Скриншоти реакцій спортсменок

Слід відзначити, що виконувачка обов'язків президента Федерації легкої атлетики України та народна депутатка Ольга Саладуха ширше висловила свою думку на сторінці у фейсбук.