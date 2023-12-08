"Працювали над ним за лаштунками": у Норвегії знищили МОК після допуск росіян до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прогнувся під Росією і Білоруссю. Спортсменів із цих країн-агресорів допустили до Олімпійських ігор-2024, які відбудуться влітку у Парижі.

Фінальне рішення МОК "вродив" 8 грудня, чим шокував увесь цивілізований світ, а особливо Україну. Український спорт доволі повільно реагує на прийняте рішення на користь російських і білоруських спортсменів, які мають шанс відібратись на Олімпіаду-2024 та виступити там під нейтральним прапором.

До теми "Дива не сталось": як український спорт відреагував на допуск росіян і білорусів до Олімпіади

Сальтведт: Сумно, що саме такі цінності відстоює найвпливовіша організація у спорті

Натомість з'являються вже перші реакції на божевілля МОК зі сторони Європи. Свій негатив у бік Томаса Баха та Комітету "вилив" відомий коментатор із Норвегії Ян Петтер Сальтведт. На його думку, президент МОК, як і керівний орган, вже давно підготовлювали це рішення про допуск росіян і білорусів до ОІ-2024.

Це дуже погане рішення для українських спортсменів, для довіри до МОК і до спорту як такого. Сумно, що саме такі цінності відстоює найвпливовіша організація у спорті, але в цьому рішенні немає нічого дивного. Усе давно вказувало на те, що Томас Бах і його спільники хотіли саме такого рішення й активно працювали над ним за лаштунками,

– заявив норвезький коментатор.

До слова, не усі спортсмени ворожих країн можуть і не потрапити на Олімпіаду. Все залежить від результатів кваліфікації. Нагадаємо, що раніше було рішення, що росіяни і білоруси поїдуть на наступну Паралімпіаду. Але, як зазначили в Паралімпійському комітеті України, що це рішення ще не є доконаним фактом, а українська сторона продовжує боротьбу, аби забрати у росіян і білорусів цей допуск.

Літня Олімпіада-2024 стартує 26 липня 2024-го та закінчиться 11 серпня того ж року.