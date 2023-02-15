Намагаються вилізти в цивілізований світ: Росія зіграє товариський матч з учасником ЧС-2022

Збірна Росії з футболу ще намагається користуватись правом грати бодай товариські поєдинки на міжнародному рівні. Країні-агресору вдалось знайти суперника за межами Європи.

Росіяни проведуть матч зі збірною Ірану в неофіційному статусі. Подію анонсував президент федерації футболу Ірану.

Варте уваги Гутцайт відреагував на бійку в Туреччині, нагадавши скандальний матч "кров у басейні"

Тимчасова радість

Про скандальний поєдинок зі збірною Росії особисто повідомив очільник футболу Ірану Мехді Таж. Матч з країною-агресором пройде в Тегерані, в столиці дружньої для Росії країни. Братська гра запланована на кінець березня. Окрім Росії Іран зустрінеться також зі сусіднім Іраком. До речі, збірна Ірану не має головного тренера, оскільки Карлуш Кейруш покинув азійську команду після її вильоту з ЧС-2022.

Втішні поєдинки збірної Росії