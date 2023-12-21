Це співпраця з режимом терористів: УАФ закликала УЄФА скасувати матч Росія – Сербія

Українська асоціація футболу офіційно звернулася до ФІФА, УЄФА та Футбольного союзу Сербії. Зазначені організації повинні відреагувати на наміри Росії повернутися до футбольної цивілізації.

Російська агресія проти України триває майже два роки. Щодня від ракет та снарядів окупантів гинуть мирні громадяни. Проте в Сербії намагаються не помічати злочинів свого давнього союзника. Балканська країна вирішила піти назустріч терористам та погодилася на проведення товариського футбольного матчу.

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Недопустимо повертати Росії в цивілізовану футбольну сім'ю

Толерантність до намірів країни-агресорки проявили в УЄФА, де погодили проведення спарингу.

Українська асоціація футболу звернулася офіційним листом до ФІФА, УЄФА та Футбольного союзу Сербії, в якому закликали не допустити проведення товариського матчу в Москві. УАФ вкотре нагадала про відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА та ФІФА, яке діє з лютого 2022 року. Тож вкрай важливо дотримуватися ізоляції агресорів.

Ми також хотіли б звернути увагу колег з футбольної асоціації Сербії, що російська терористична держава все ще продовжує здійснювати жахливі воєнні злочини в Україні, завдаючи руйнівного впливу також на природу та економіку сусідніх країн, тому абсолютно неприпустимо дозволяти командам з Росії повертатися у футбольну сім'ю цивілізованого світу, оскільки це фактично означає співпрацю з режимом терористів і заохочення його продовжувати свої дії надалі,

– йдеться у листі УАФ.

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