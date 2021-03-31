Росія пропустила курйозний гол від Словаччини через обійми захисників: відео

Збірна Росії з футболу поступилася Словаччині у відборі на чемпіонат світу. Особливо курйозним видався перший гол у ворота росіян.

На 38-й хвилині матчу Словаччина отримала право на кутовий. І саме в цей момент на полі на гравців збірної Росії найшло затьмарення.

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Під час подачі з кутового трійка російських гравців Фернандес, Джикія та Семенов намагалися стримати трійку суперників. Серед них був і Шкріньяр. Та в момент польоту м'яча щось пішло не за планом у росіян. Фернандес міцно обійняв свого партнера, і не дав йому заблокувати удар суперника. Весь час, що м'яч летів від кутового прапорця, росіяни міцно обіймалися в боротьбі за позицію між собою. В цей час Шкріньяр залишився без опіки та головою потужно відправив м'яч у ворота збірної Росії.

Так збірна Словаччини вийшла вперед в цьому матчі.

У другому таймі росіянам вдалося зрівняти рахунок – все той же Фернандес першим опинився на добиванні. Та за три хвилини Словаччина знову була попереду – відзначився Мак. У підсумку саме господарі поля і святкували перемогу.

Відеоогляд матчу Словаччина – Росія

В Росії цей гол став вже джерелом чергових мемів