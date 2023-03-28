"Яким боком ви до людей": в Росії пожалілись на права людини через допуск їх гравців до змагань

Міжнародний олімпійський комітет зробив поблажку країнам-терористкам у їх намаганні хоч якось повернутись у міжнародні змагання. Втім росіяни продовжують скиглити. На їх думку, вимога не підтримувати війну – це порушення прав людини.

Міжнародний олімпійський комітет зробив крок на зустріч спортсменам з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні організація надала рекомендації федераціям щодо доспуску гравців з цих країн.

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Втім виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання певних вимог. Наразі мова йдеться лише про міжнародні змагання, тоді як рішення щодо Олімпійських Ігор-2024 буде прийнято пізніше.

На болотах скиглять

Проте навіть таку поблажку від МОК у Росії сприйняли без подяки. Голова місцевого олімпійського комітету Станіслав Поздняков навіть дорікнув організації у нібито порушенні прав людини.

Нинішні критерії МОК – це порушення прав людини та дискримінація. Ми категорично не погоджуємося з проведенням додаткових допінг-тестувань. Щодо команд, то це дискримінація не лише за паспортом, а й за видом спорту. Рішення Виконкому – це фарс, бо порушуються принципи МОК та ООН. Ми вимагаємо рівних умов для спортсменів усіх країн. Заявлена сьогодні позиція щодо військових – це вже не просто чергова глава з дискримінації. Цей критерій закладає конфлікт у російську спортивну спільноту. Мета – завдати шкоди російському спорту в цілому,

– проскиглив Поздняков.

Українські вболівальники здивувались такій позиції окупантів. В коментарях навіть питають, яким боком росіяни мають відношення до людей, а інші навпаки обурені тим, що представникам їх країни взагалі дають таку можливість.

Олімпійські Ігри поки не обговорювали

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій.

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Питання участі представників Росії та Білорусі на самих олімпійських турнірах буде ще обговорюватись. Організація пізніше ухвалить відповідне рішення без прив'язки до результатів кваліфікаційних змагань.

До слова, міністри спорту 35 країн виступили проти допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор у Парижі. Серед них є представники США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Японії та інших країн.