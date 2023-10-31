Тривожний натяк: збірну Росії з хокею попередньо включили до програми Олімпіади-2026

Міжнародний олімпійський комітет продовжує відтягувати момент із остаточним рішенням щодо участі чи неучасті російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024. Однак передують цьому рішенню неприємні "дзвіночки".

Спершу росіян та білорусів допускають до Паралімпіади-2024. А тепер російська збірна сенсаційно з'явилась у переліку національних команд із хокею у програмі зимових Олімпійських ігор, який відбудуться в італійському Мілані у 2026-му році.

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Неприємний "дзвіночок" для цивілізованого світу

31 жовтня Міжнародна федерація хокею (IIHF) опублікувала попередні групи фінального турніру зимових Ігор-2026. Росія зайняла попереднє місце у групі. І такий неприємний жест IIHF зробила ще до офіційного рішення МОК про допущення чи недопущення росіян і білорусів до літніх Олімпійських ігор ще у 2024-му році.



Росія у попередньому списку груп Олімпіади-2026 з хокею / Скриншот із IIHF

У разі, якщо офіційно росіяни і білоруси будуть допущені до Олімпійських ігор, тоді у фінальній частині змагань із чоловічого хокею збірна із ворожої країни Владіміра Путіна зіграє проти США та двох суперників, які відберуться туди за підсумками кваліфікації (Q1 та Q2).

Щодо білоруської збірної, то вона перебуває у фіналі кваліфікації у групі "D", у якій ще присутні Словаччина, Казахстан та ще одна команда Q6.

Україна ж разом із Польщею, Кореєю та поки невідомою командою Q7 у групі "J".

Зимові Олімпійські ігри-2026 традиційно відбудуться через два роки після літньої Олімпіади-2024 у Парижі. Зимові змагання 4-річчя прийме італійський Мілан – із 6-го по 22-ге лютого 2026-го року.