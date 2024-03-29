"Росія та Україна не бойкотуватимуть Олімпійські ігри": голова МОК видав нову дивну заяву

Томас Бах вважає, що він знайшов золоту середину у питанні санкцій проти Росії та допуску її спортсменів до Олімпійських ігор. Реальне ж відношення до рішення МОК виглядає трохи по-іншому.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав вводити санкції проти представників Росії. Команди з країни-терористки відсторонені від міжнародних змагань, а індивідуальні атлети не можуть представляти свою країну, пише 24 канал.

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Томас Бах задоволений собою

Втім, Міжнародний олімпійський комітет робить кроки назустріч росіянам. Так, МОК дозволив федераціям допускати спортсменів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі.

Так само МОК допустив росіян до Олімпійських ігор-2024, але лише за умови доведення свого нейтрального статусу та непідтримки війни в Україні. На думку президента організації Томаса Баха, вони прийняли правильне рішення.

Ані Росія, ані Україна не бойкотуватимуть літні Олімпійські ігри в Парижі. Тепер ми можемо з повною впевненістю сказати, що дискусія про бойкот закінчена. Всі ми разом зберемося в Парижі на чудових Олімпійських іграх. Думки, як і раніше, різні. Деякі кажуть, що ми зайшли занадто далеко із застосуванням санкцій щодо тих, хто порушив Олімпійську хартію. Інші кажуть, що недостатньо далеко. Зазвичай це свідчить про те, що все зроблено добре, якщо обидві сторони не щасливі на всі 100%,

– передають думку Баха російські пропагандистські ресурси.

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Слова очільника МОК виглядають дивно, адже чимало росіян вже оголосили про бойкот Олімпійських ігор-2024. Вони не готові задовольнити вимоги про нейтральний статус і засудити війну в Україні.

Через це на Іграх в Парижі очікується зовсім невелика кількість спортсменів з Росії та Білорусі. Нагадаємо, що Україна здобула вже понад 60 ліцензій. 33-тя літня Олімпіада пройде у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.