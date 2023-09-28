З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав відмежовуватися від росіян. Команди не допускають до міжнародних змагань, а індивідуальним атлетам дозволяють брати участь лише під нейтральним прапором.

До теми Не можуть заспокоїтись: МОК розгляне рекомендації щодо допуску росіян до міжнародних змагань

Втім цього року Міжнародний олімпійський комітет почав йти назустріч окупантам. У березні МОК рекомендував федераціям допустити росіян до змагань у нейтральному статусі.

А на початку жовтня комітет розгляне можливість допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024. Своє обурення діями МОК та президента організації Томаса Баха висловила народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

Це дуже тривожний сигнал для України. Очевидно, Томас Бах проводить політику повзучої капітуляції перед РФ і крок за кроком знімає обмеження. "Амністувавши" агресора, МОК наражається на бойкот не лише з боку України, але й з боку багатьох держав Європи. Це ставить під загрозу повноцінність Олімпіади-2024, де не буде багатьох сильних національних команд. Тож Томасу Баху і його підлеглим варто зважити усі "за" та "проти" й ухвалити рішення, яке піде на користь світовому спорту, а не на користь проросійських лобістів,

– йдеться у заяві спортсменки.

На днях УЄФА також вирішив піти на поступки Росії та дозволив дитячим командам U-17 повернутись у міжнародні змагання. Це викликало протест у багатьох країнах Європи.

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Окрім України, бойкот іграм із росіянами оголосили Англія, Латвія, Польща, Литва, Данія, Швеція та Фінляндія. Колишня легкоатлетка згадала і цей випадок.

Не менш тривожними є останні рішення УЄФА повернути росіян віком до 17 років на міжнародні змагання. Очевидно, це результат російського впливу, недарма спортивні функціонери рф уже відверто радіють і дивляться в майбутнє з оптимізмом. Це своєрідна пробна куля і подальші кроки УЄФА будуть залежати від реакції міжнародної спортивної спільноти. І така реакція вже є. Футбольні асоціації оголосили, що бойкотуватимуть турніри УЄФА за умови присутності там росіян. Це дуже сильна та рішуча позиція. Дякую партнерам за солідарність з Україною,

– заявила Саладуха.

Нагадаємо, що у складі Виконкому МОК досі присутні двоє росіян – Єлєна Ісінбаєва та Шаміль Тарпіщев. При цьому організація намагається показати свою підтримку Україні, але своїми діями дозволяє представникам країни-терористки проникати у цивілізований світ.