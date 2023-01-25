Жалюгідне посміховисько: росіяни хочуть потрапити на Олімпіаду через Азію та настільний теніс

Представники країни-окупанта продовжують робити вигляд, ніби їм є місце у цивілізованому спортивному світі. Доки європейці відмовляються грати з ними у настільний теніс, в РФ вирішили спробувати свої сили в Азії.

З початку повномасштабної війни світовий спорт почав потроху від змагань. Федерації або забороняють росіянам брати будь-яку участь в турнірах, або ж змушують їх грати під нейтральним прапором.

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Таке ж відбулось із гравцями з настільного тенісу, де Росію усунули від європейських змагань. Втім окупанти знайшли вихід із цієї ситуації.

Повідомляються, що спортсмени з РФ будуть брати участь в азійських змаганнях. Віцепрезидент Федерації настільного тенісу Росії Роман Марков заявив, що росіяни будуть в Азії боротися за путівки на наступні Олімпійські Ігри.

Наші азійські колеги готові надати нам можливість змагатися та брати участь у кваліфікації Олімпійських Ігор 2024 року. Потрібно дочекатися завершення консультацій МОК з цього приводу. Після цього мають відбутися перемовини з Міжнародною федерацією настільного тенісу, яка розгляне можливість нашого переходу з Європи до Азії,

– повідомив представник країни-терористки.

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Відзначимо, що на минулі Ігри кваліфікувалось троє російських гравців настільного тенісу. Втім жодної медалі ці спортсмени під нейтральним прапором не здобули.

До слова, вчора, 24 січня, президент України Володимир Зеленський обговорив участь росіян в Олімпійських Іграх із президентом Франції Еммануелем Макроном. Голова нашої держави наполягає на повній забороні участі представників РФ.