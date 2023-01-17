Російська танцювальна пара Діана Девіс та Глєб Смолкін розглядають можливість виступів під прапором Ізраїлю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на оточення спортсменів.
Читайте також Дружина Геббельса на льоду: виступ жінки Пєскова на Coca Cola Арені в Дубаї обурив мережу
Спорт в Росії немає перспектив
Цікаво, що раніше фігуристи хотіли виступати за команду Сполучених Штатів Америки. Спортсмени тренуються у США, тож розраховували там залишитись. Проте ця спроба виявилася невдалою.
Таким чином фігуристи переключилися на варіант з Ізраїлем. Повідомляється, що переходу сприяє тренер спортсменів Олексій Кіляков. Предметних домовленостей уже досягнуто.
Оскільки зняття бану з російських спортсменів у найближчій перспективі не варто очікувати, тому вони вирішили змінити громадянство. З цієї причини вони не виступали на внутрішньоросійських змаганнях.
Донька тренерки допінгістки та син актора
Цікаво, що Діана Девіс – донька заслуженої тренерки Росії Етері Тутберідзе. Так-так, тієї самої, яка потрапила у скандал на Олімпіаді-2022 в Пекіні з допінгісткою Камілою Валієвою.
А Глєб Смолкін – син російського актора Бориса Смолкіна, відомого за роллю у низькопробному серіалі "Моя прекрасна няня".