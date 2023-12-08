Здоровий глузд ще залишився: російських легкоатлетів не допустять до Олімпіади-2024

Голова організації World Athletics запевнив, що представників країни-терористки не допустять до своїх змагань. Це рішення йде всупереч постанові МІжнародного олімпійського комітету.

Спортивна спільнота засудила Росію за війну проти України. Втім більшість федерацій не мали наміру повністю відсторонювати росіян від змагань.

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Представників країни-терористки допускають до турнірів у нейтральному статусі. Таке ж рішення ухвалив і МОК, який дозволив росіянам без прапору брати участь в Олімпійських іграх.

На щастя, не всі федерації готові допускати росіян та білорусів до змагань. Голова організації World Athletics Себастьян Коу заявив, що російських легкоатлетів у Парижі не буде.

Можливо, ви побачите якихось нейтральних атлетів з Росії та Білорусі на Олімпіаді в Парижі, але тільки не в легкій атлетиці. Позиція у нашому виді спорту не змінилася. Вона стійка, її прийняв виконком і рада її дотримується. Вона практично одноголосно підтримується атлетичною сім'єю,

– йдеться у заяві Себастьяна Коу.

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Міжнародний олімпійський комітет зазначив, що допускатиме російських спортсменів лише за умови їх непідтримки війни в Україні та непричетності до військових організації Росії. Втім вже неодноразово різні федерації пропускали на змагання росіян, які в соцмережах демонстрували прихильність до російської армії.

До слова, кілька міністрів спорту європейських країн засудили МОК за це рішення. Серед них був і голова МІнмолодьспорту України Матвій Бідний. Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року у французькій столиці Парижі.