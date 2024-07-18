Від Росії на Олімпійські ігри-2024 поїде лише 15 спортсменів: список "нейтральних" атлетів
Антивоєнні санкції проти Росії суттєво зменшили кількість спортсменів з цієї країни на Іграх-2024. Чимало атлетів не змогли пройти перевірку або ж самі відмовились від участі.
Міжнародний олімпійський комітет наклав санкції на російських спортсменів через війну в Україні. Організація не допустила команди з країни-терористки до Олімпіади-2024.
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Натомість індивідуальним атлетам дозволили виступити на Іграх за умови нейтральності. Вони не мають права представляти свою країну, а також мають довести свою непідтримку війни та непричетність до військових структур.
Це суттєво зменшило кількість росіян на Олімпіаді-2024. Хтось не зміг пройти перевірку, інші ж вирішили добровільно відмовитись від участі не під своїм прапором.
У підсумку "нейтральних" росіян на Олімпійських іграх буде лише 15. Майже половина з них представлятимуть теніс. МОК опублікував список атлетів з Росії, які виступлять на Іграх:
- Данііл Мєдвєдєв (теніс)
- Роман Сафіуллін (теніс)
- Павєл Котов (теніс)
- Єкатєріна Алєксандрова (теніс)
- Мірра Андрєєва (теніс)
- Діана Шнайдер (теніс)
- Єлєна Весніна (теніс)
- Захар Петров (гребля на байдарках та каное)
- Алєксєй Коровашков гребля на байдарках та каное)
- Олеся Ромасенко гребля на байдарках та каное)
- Глєб Сиріца (велоспорт)
- Тамара Дронова (велоспорт)
- Альона Іванченко (велоспорт)
- Анжела Бладцева (стрибки на батуті)
- Євгеній Сомов (плавання)
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Також серед нейтральних спортсменів буде 16 представників Білорусі. Раніше повідомлялось, що більше половини росіян, які пройшли перевірку МОК, насправді підтримують війну в Україні або ж належать до військових структур.
Зрештою багато з них самі вирішили не їхати на Ігри. Україну ж на Олімпіаді-2024 представить 140 спортсменів у 23-х видах спорту. Нагадаємо, що Ігри цього року пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня.