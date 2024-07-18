Від Росії на Олімпійські ігри-2024 поїде лише 15 спортсменів: список "нейтральних" атлетів

18 липня 2024, 13:20
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Антивоєнні санкції проти Росії суттєво зменшили кількість спортсменів з цієї країни на Іграх-2024. Чимало атлетів не змогли пройти перевірку або ж самі відмовились від участі.

Міжнародний олімпійський комітет наклав санкції на російських спортсменів через війну в Україні. Організація не допустила команди з країни-терористки до Олімпіади-2024.

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15 обраних

Натомість індивідуальним атлетам дозволили виступити на Іграх за умови нейтральності. Вони не мають права представляти свою країну, а також мають довести свою непідтримку війни та непричетність до військових структур.

Це суттєво зменшило кількість росіян на Олімпіаді-2024. Хтось не зміг пройти перевірку, інші ж вирішили добровільно відмовитись від участі не під своїм прапором.

У підсумку "нейтральних" росіян на Олімпійських іграх буде лише 15. Майже половина з них представлятимуть теніс. МОК опублікував список атлетів з Росії, які виступлять на Іграх:

  • Данііл Мєдвєдєв (теніс)
  • Роман Сафіуллін (теніс)
  • Павєл Котов (теніс)
  • Єкатєріна Алєксандрова (теніс)
  • Мірра Андрєєва (теніс)
  • Діана Шнайдер (теніс)
  • Єлєна Весніна (теніс)
  • Захар Петров (гребля на байдарках та каное)
  • Алєксєй Коровашков гребля на байдарках та каное)
  • Олеся Ромасенко гребля на байдарках та каное)
  • Глєб Сиріца (велоспорт)
  • Тамара Дронова (велоспорт)
  • Альона Іванченко (велоспорт)
  • Анжела Бладцева (стрибки на батуті)
  • Євгеній Сомов (плавання)

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Також серед нейтральних спортсменів буде 16 представників Білорусі. Раніше повідомлялось, що більше половини росіян, які пройшли перевірку МОК, насправді підтримують війну в Україні або ж належать до військових структур.

Зрештою багато з них самі вирішили не їхати на Ігри. Україну ж на Олімпіаді-2024 представить 140 спортсменів у 23-х видах спорту. Нагадаємо, що Ігри цього року пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня.

Автор: Анатолій Дерека