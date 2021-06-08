Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України

Російський футбольний союз таки вирішив поскаржитися в УЄФА на форму збірної України. Росіянам не подобається, що на формі зображена карта України з окупованим Кримом.

У Росії переконані, що у формі збірної України "використані політичні мотиви". Які саме – не уточнюється.

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"На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань", – заявили у РФС.

При цьому УЄФА вже відреагувала на скарги росіян щодо форми збірної України. Ще у понеділок, 7 червня, на наступний день після презентації форми, в УЄФА заявили, що "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".

Але росіян це не зупинило. І окрім скарг, місцеві депутати почали погрожувати. Серед іншого заявили, що на свою форму можуть нанести контур Російської імперії, куди свого часу входили Україна, Польща та Фінляндія.

З'явилася навіть інформація, що Росія може знятися з Євро-2020 в знак протесту через форму збірної України. А в Favbet приймають ставку на це – коефіцієнт 20, що Росія наважиться відмовитися від участі в чемпіонаті Європи.