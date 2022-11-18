"А што случілось": Росія може вийти з УЄФА заради виступів на міжнародному рівні

Російська збірна продовжує грати з "топовими грандами" футболу. Національна команда ворожої країни знайшла план, який дозволить грати не лише між собою.

Російська збірна хоче обійти стороною відсторонення команди від міжнародних змагань. Тому ця країна розглядає можливість виходу з УЄФА, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Шукають виходи у ситуації, де їх немає

Нагадаємо, що у травні 2022 року УЄФА продовжила дискваліфікацію Росії на сезон-2022/2023.

У такому разі Росія може продовжити свої виступи в Азіатській конфедерації футболу. Колишній гендиректор оргкомітету ЧС-2018 Олексій Сорокін розповів, що вакуум, у якому зараз перебуває ворожа збірна, завжди тривати не може.

Треба уважно все проаналізувати. Якщо в результаті аналізу і після якогось часу стане зрозуміло, що реальної можливості для наших клубів і національних команд грати в УЄФА немає, значить, треба приймати якісь рішення. Не можна взагалі не грати в міжнародних турнірах. Такий вакуум довго тривати не може,

– сказав Сорокін.

У 2022 році російська збірна скасувала вже 7 матчів. Відбулись лише дві зустрічі – проти Киргизстану (1:2) та Таджикистану (0:0), яка відбулась лише 17 листопада.

Після 24 лютого Росія може грати хіба що з такими суперниками, які її підтримують у війні з Україною. 20 листопада збірна країни-окупанта зіграє товариську гру проти Узбекистану.