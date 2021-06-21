Росія – Данія: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Збірні Росії та Данії у понеділок, 21 червня, поборються за путівку у плей-офф Євро-2020. Переглянути матч Євро-2020 можна в Україні онлайн та по телебаченню.
Росія – Данія: де дивитися онлайн матч
Росія та Данія зустрінуться на стадіоні "Паркен" у Копенгагені у рамках 3-го туру групи B. Матч розпочнеться о 22:00.
До теми Данія викине Росію з Євро-2020: прогноз букмекерів на матч
В Україні матчі Євро-2020 транслює винятково Медіа Група Україна, куди входять ТРК "Україна" та канали "Футбол 1/2/3".
Переглянути поєдинок Росія – Данія можна на каналі "Футбол 2". Трансляція розпочнеться о 21:50.Дивитися онлайн матч Росія – Данія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
- За тур до завершення групового етапу лідером квартету B є Бельгія, яка набрала 6 очок та вийшла в 1/8 фіналу.
- Росія та Фінляндія набрали по 3 очки, а Данія – жодного. Однак усі три збірні зберігають шанси зіграти у плей-офф.