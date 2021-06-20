Російська збірна ганебно розпочала чемпіонат Європи. Перед рідними вболівальниками Росія була бита збірною Бельгією з рахунком 3:0.

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Та, на жаль, у другій грі росіяни таки зуміли здобути перемогу. Росія у нічийному матчі змогла вирвати перемогу у Фінляндії.

Водночас Данія досі йде без перемог. У першій грі данці поступилися Фінляндії, коли матч був перерваний через моторошний інцидент з Крістіаном Еріксеном.

У другому поєдинку Данія домінувала цілий тайм проти Бельгії, але не зуміла втримати перевагу. Бронзові призери чемпіонату світу вирвали перемогу.

Росія та Данія зберігають майже однакові шанси зіграти в 1/8 фіналу. Якщо фіни програють бельгійцям, то перемога Данії дозволить команді вийти в 1/8 фіналу.

Доля ж Росії буде залежати від додаткових показників. Якщо фінам вдасться набрати очки в матчі з Бельгією, а Росія програє Данії, то росіяни покинуть Євро.

Росія – Данія: прогноз Favbet на матч Євро-2020

Росіяни раніше лише раз зустрічалися з данцями, здобувши перемогу з рахунком 2:0. Це був товариський поєдинок у столиці Данії 29 лютого 2012 року.

З того часу Данія суттєво виросла, тому вважається фаворитом гри з Росією. Перемогу данської команди букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,73.

Шанси Росії здобути звитягу оцінені коефіцієнтом 5,20. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,90.

Букмекери пропонують коефіцієнт 4,65 на перемогу Данії у два голи. Водночас на звитягу росіян з різницею в один гол коефіцієнт 6,10.

Хто заб'є гол

Томас Ділейні – коефіцієнт 3,30

П'єр-Еміль Гейб'єр – коефіцієнт 3,30

Роман Зобнін – коефіцієнт 5

Магомед Оздоєв – коефіцієнт 4,50

Поєдинок Росія – Данія відбудеться у понеділок, 21 червня, на стадіоні "Паркен" у Копенгагені. Початок матчу о 22:00.