У Росії продовжують обговорювати втрату олімпійського "золота" у фігурному катанні. Зокрема про це висловився призер Олімпійських ігор у танцях на льоду та тренер Олександр Жулін.

Він назвав дискваліфікацію фігуристки Каміли Валлієвої бажанням Заходу "перетворити Росію на Північну Корею". Однак Жулін і слова не сказав про допінг. Про це він сказав в коментарі для росЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії обурені рішенням щодо Валієвої

"Так, Захід остаточно розчехлився. Його завдання, як мені здається, перетворити Росію на Північну Корею. І вони цього методично домагаються. Звичайно, їх дратує, що на території Росії запасів корисних копалин більше, ніж будь-де у світі.

Тому кожна російська людина викликає у них роздратування. А Каміла Валієва ще й приголомшливо катається. Я не втомлююся про це говорити, таких фігуристок за всю історію не було ніколи. Вона мала стати балериною Великого театру, але обрала фігурне катання. А її взяли і знищили", – сказав росіянин.

Що відомо про черговий допінг-скандал за участі Росії