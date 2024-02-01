Спортивний арбітражний суд (CAS) затвердив дискваліфікацію Каміли Валієвої, яка провалила допінг-тест напередодні Олімпіади-2022. Спортсменку відсторонили від участі у міжнародних змаганнях терміном на чотири роки. Ба більше, Валієву позбавили усіх нагород за період починаючи з 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни пробили чергове дно

Країна-агресорка за традицією бачить у цьому вселенську змову проти неї та заперечує використання допінгу. Офіційні представники та пропагандисти навипередки намагаються виправдати чемпіонку-допінгістку, не забуваючи вжалити Сполучені Штати Америки.

Черговою ганьбою розродилося МЗС країни-терористки. Офіційний акаунт у твіттері посольства Росії у ПАР опублікувало расистський пост. Для ілюстрації вони взяли титуловану американську тенісистку Серену Вільямс та гімнастку Сімону Байлз, яких порівняли з "нещасною" Валієвою.

"Не переплутайте: допінг (фото Валієвої), пластівці (фото американських спортсменок)", – підписали свою публікацію російські дипломати.

Расистська публікація посольства Росії у ПАР / скриншот

Реакція на расистський пост Росії

У коментарях посольство Росії звинуватили у расизмі. Багато іноземних користувачів зауважили, що для публікації спеціально були обрані темношкірі спортсменки.

Також на пост росіян відреагував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він підкреслив, що замість покарання винних, Росія виправдовує своїх 15-річних спортсменів-допінгістів та перемикає увагу на інших.

"Країна, яка влаштувала найбільший допінговий скандал в історії спорту. Кілька років тому 15-річну російську дитину спіймали на вживанні допінгу. Олімпіада-2022 перетворилася на цирк. Коли їх за це карають, вони звинувачують американських спортсменок. Країна ганьби та тероризму", – написав Гераскевич

Довідка. 42-річна американська тенісистка Серена Вільямс – одна з найвидатніших спортсменок світу. На її рахунку 23 титули на турнірах Grand Slam в одиночному розряді, а також золота медаль Олімпіади в Лондоні 2012 року. Гімнастка Сімона Байлз – чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор і абсолютна рекордсменка за кількістю перемог на чемпіонатах світу (21 титул).