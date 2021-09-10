Роналду знову вийшов на поле знаменитого "Олд Траффорд": відео
10 вересня 2021 , 08:51Читать новость на русском
Джерело:твітер Манчестер Юнайтед
Легендарний Кріштіану Роналду зробив свої перші кроки на "Олд Траффорд" після повернення до Манчестер Юнайтед. Португальський бомбардир незабаром зіграє свій перший матч за "червоних дияволів" після повернення.
Офіційний твіттер клубу опублікував спеціальне відео, на якому португалець виходить на поле з підтрибунного приміщення.
До слова Роналду провів перше тренування з Манчестер Юнайтед і вже поговорив з Сульшером: відео
Що відомо про кар'єру Роналду в Манчестер Юнайтед
- Кріштіану Роналду вже виступав за Манчестер Юнайтед в період з 2003-го по 2009 рік, перебравшись з лісабонського Спортинга, в якому починав кар'єру.
- 27 серпня манкуніанці оголосили про повернення 36-річного португальця на "Олд Траффорд". Роналду напередодні прибув у розташування клубу після паузи на матчі збірних.
- Преса неодноразово писала про потенційне повернення в найближчому матчі МЮ проти Ньюкасла. Гра четвертого туру АПЛ відбудеться 11 вересня.