Якби не цей клуб, то працював би в McDonald's: Роналду розповів, де закінчить кар'єру

Кріштіану Роналду продовжує проводити відмінний сезон у саудівському Аль-Насрі. Зірковий футболіст зізнався, чи готовий він закінчити кар'єру за межами європейського футболу, де зробив собі ім'я.

Кріштіану Роналду навіть у 39 років залишається у топовій спортивній формі. Він став найкращим бомбардиром 2023 року, забивши 53 голи, та не думає зупинятися.

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Закінчить там, де все розпочиналося

Наразі він грає в Саудівській Аравії за Аль-Наср у зірковій компанії одноклубників разом з Садіо Мане, Отавіу, Емеріком Ляпортом, Марсело Брозовичем та іншими. Португалець поки не планує закінчувати кар'єру, адже збирається виступити на чемпіонаті світу-2026.

Проте Кріштіану вже точно знає, який клуб стане останнім у його кар'єрі, і це не Аль-Наср. Португалець зізнався, що завершити кар'єру хоче у своєму рідному Спортінгу, де розпочинався його футбольний шлях.

Я завершу кар'єру в Спортінгу. Навіть якщо проведу один сезон, хочу повернутися в цей клуб. Цей клуб мене виростив. Якби не Спортінг, я б, напевно, працював у "McDonald's",

– заявив Роналду.

Нагадаємо, що Роналду є вихованцем Спортінга, з якого у 2003 році перейшов до Манчестер Юнайтед, Це сталося одразу після фантастичного очного контрольного матчу між командами, де португалець продемонстрував себе у всій красі й сер Алекс Фергюсон наполіг на негайному трансфері.

. Всього Кріштіану Роналду провів за першу команду "левів" 1 сезон. У 31 поєдинку він забив 6 голів і віддав 5 асистів.